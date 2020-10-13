Москва, , 13:39 — REGNUM Коронавирус может провоцировать у части переболевших COVID-19 в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется клетками организма для борьбы с вирусами и некоторыми бактериями и в итоге блокирует их размножение. В результате организм начинает подавлять собственный иммунитет. О такой опасности коронавируса сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас, чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше — прим.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении всё более коварным», — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава центра.

Гинцбург пояснил, что у 10−15% переболевших коронавирусной ифнекцией в тяжёлой форме могут начать вырабатываться антитела к интерферону, что «блокирует не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ».

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Также учёный предупредил о приближении благоприятной для распространения коронавируса прохладной погоде на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заявила, что на сегодняшний день можно говорить об отсутствии второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. На это, по её словам, указывают виды и формы коронавируса.

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