Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Власти Ленинградской области не планируют объявление досрочных каникул в школах, так как ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях региона остается стабильной. Об этом 13 октября заявил председатель областного комитета среднего и профессионального образования Сергей Тарасов.

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По его словам, на сегодня в регионе полностью закрытых на карантин школ нет, на удаленном обучении находится 42 класса, или 1048 детей из 178 тысяч школьников Ленинградской области.

«Каждый случай подозрения на COVID-19 в образовательных организациях рассматривается точечно и совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора принимается соответствующее решение», — пояснил чиновник.

Добавим, что в соседнем Санкт-Петербурге некоторые родители просят губернатора объявить досрочные каникулы в школах из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации по ковиду.

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