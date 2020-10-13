Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Екатеринбурге ранее судимый местный житель зарезал свою соседку. Трагедия произошла вечером 12 октября в доме на улице Новгородцевой, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, пьяный гражданин вступил со своей женой в конфликт. Женщина вышла на лестничную площадку и там ссора продолжилась. На выручку гражданке поспешила 61-летняя соседка. В итоге подозреваемый набросился на неё. В её квартире он несколько раз ударил её ножом. В итоге соседка умерла.

Как сообщает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый нанёс женщине множество ран. «Разъярённый сосед столь зверски расправился с потерпевшей, что даже видавшие разные жуткие картины сыщики ужаснулись увиденному», — отметил Горелых. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.