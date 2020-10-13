Элиста, , 13:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее было выявлено 85 носителей инфекции, передаёт ИА REGNUM 13 октября.

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На сегодняшний день лечение в стационарах получают 639 пациентов с COVID-19, из них 18 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции находятся 3 тыс. 933 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 7 тыс. 535 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 4 тыс. 331 пациент. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 79 человек.

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