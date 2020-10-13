Джакарта, , 13:23 — REGNUM В целевой группе по борьбе с пандемией в Индонезии заявили, что показатель вылеченных пациентов в стране увеличился на 4,4%, сообщает Detik.

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«C развитием еженедельных случаев заражения SARS-CoV-2 количество вылеченных пациентов с коронавирусом продолжает расти. На этой неделе это число увеличилось на 4,4%», — заявил представитель целевой группы по борьбе с пандемией Вику Адисасмито.

Вику Адисасмито заявил, что в пяти провинциях Индонезии наблюдается рост числа вылеченных пациентов с COVID-19. К этим провинциям относятся Западная Ява, Западная Суматра, остров Риау, Центральная Ява и Восточный Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за последние 24 часа подтвердили 3906 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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