Курган, , 13:23 — REGNUM В Курганской области втрое увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков на своей странице в сети «ВКонтакте».

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"В связи с резким ростом заболеваемости коечный фонд увеличен практически втрое в сравнении с рекомендациями Минздрава, выданными в первом полугодии — до 1200. Задействуем под это практически все свободные площади в ЦРБ», — сообщил Вадим Шумков.

Также в регионе формируется запас лекарственных препаратов и средств защиты в аптечной сети с учётом роста заболеваемости.

«Приобретаем дополнительное лабораторное оборудование для ускорения проведения анализов. Договариваемся с коммерческими клиниками о полноценном использовании их лабораторий», — информирует глава региона.