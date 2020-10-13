Грозный, , 13:21 — REGNUM В Чечне в ходе спецоперации 13 октября погибли не трое, а двое силовиков. Третий сотрудник правоохраны, принимавший участие в ликвидации боевиков, ранен. Такое уточнение сделал информационный центр Национальногго антитеррористического комитета.

«В ходе КТО в Чеченской Республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», — говорится в уточняющем сообщении НАК.

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что погибшие являлись сотрудниками ОМОН Росгвардии. Раненый — также росгвардеец. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавили в ведомстве. Также в Росгвардии пообещали оказать всестороннюю помощь семьям погибших сотрудников.

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