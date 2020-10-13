Барнаул, , 13:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 170 человек, за весь период — у 15 508. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в краевом правительстве.

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Выздоровел 181 пациент. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 13 413.

Состояние 280 заболевших оценивают как тяжёлое. 129 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 октября в Алтайском крае коронавирус выявили у 169 человек.

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