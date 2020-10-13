Сеул, , 13:19 — REGNUM За две недели на военных базах США в Южной Корее выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну в период с 25 сентября по 9 октября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазах в Осане и Кунсане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 225.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 102 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 805.

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