Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Новая игра в жанре симулятора бога Fata Deum выйдет в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) в апреле 2021 года. Об этом 12 октября сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий ролик, выполненный на «движке» игры. В нём они рассказали геймерам о том, что они могут ожидать от этого проекта. Издание отметило, что Fata Deum больше похожа не на ту же Godus Питера Молиньё, а на Black & White студии Lionhead.

Компания 42 Bits Entertainment собирала средства на разработку Fata Deum при помощи краудфандинга. По состоянию на сегодня ей удалось собрать около €59,2 тыс. (около $67,4 тыс.) при заявленной цели в €40 тыс.

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