Великий Новгород, , 13:24 — REGNUM Как сообщили 13 октября в оперативном штабе Новгородской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе выявлены 62 новых носителя коронавируса. Это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки.

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Новые случае выявлены в Великом Новгороде (33), Валдайском (10), Новгородском (8), Старорусском (4), Боровичском (3), Волотовском (2), Солецком (1) и Шимском (1) районах Новгородской области.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 6011 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4623 человека, за последние сутки выписан всего один пациент. От COVID-19 скончались 83 жителя. Под медицинским наблюдением находится 1691 человек.

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Напомним, ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил проработать вопрос планового тестирования врачей и учителей на выявление коронавирусной инфекции с целью максимального сокращения распространения заболевания.

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