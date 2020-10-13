Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники ФСБ задержали руководителя одного из отделов городского управления ГИБДД. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, это произошло 13 октября. Официально в силовых структурах произошедшее пока не комментируют. Наблюдатели полагают, что речь идёт о злоупотреблении полномочиями.

Глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых подтвердил журналистам, что сотрудники ФСБ увезли руководителя отдела с собой. Он подчеркнул, что в отношении задержанного сейчас назначена служебная проверка.