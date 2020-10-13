Воронеж, , 13:11 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 13 октября.

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Всего в регионе было зарегистрировано 217 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 18 тыс. 101 человек.

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