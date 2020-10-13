Йошкар-Ола, , 13:10 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 октября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 36 новых носителей SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем прироста заражений с 25 июня. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5245 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4440 жителей Марий Эл, за сутки выписали пять человек. 56 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне также летальных случаев не фиксировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 749 человек. По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 223 человека с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 742 человека, из них у 734 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 октября выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1520 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 175 786 случаев.

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