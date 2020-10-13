Москва, , 13:09 — REGNUM В Москве заметили образование радужного пятна на поверхности Москвы-реки, сообщает 13 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, пятно увидели у дома на Нагатинской набережной. На место прибыли специалисты «Мосводостока» и профильного департамента мэрии столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате исследования проб воды у побережья Камчатки, где зафиксирована массовая гибель обитателей дна Тихого океана, пока нет данных, подтверждающих техногенное или антропогенное загрязнение.

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