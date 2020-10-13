Воронеж, , 13:08 — REGNUM В Воронежской области 13 октября подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на семь случаев больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 473 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 101 пациент, в том числе 190 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 217 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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