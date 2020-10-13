Томск, , 13:07 — REGNUM По состоянию на 13 октября в Томской области коронавирус выявлен у 9057 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 165 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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У 56 человек нет симптомов, у 76 наблюдаются признаки ОРВИ, у 33 — пневмония.

За сутки в регионе выздоровел 21 человек, за весь период — 6992.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 октября в Томской области выявили 151 случай заражения. За весь период в регионе скончались 93 пациента с COVID-19.

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