Махачкала, , 13:08 — REGNUM В Дагестане участились случаи заведомо ложных сообщений об акте терроризма, сообщается на странице главного уравнения МВД по республике в Instagram. В течение двух дней подобные инциденты произошли в Махачкале и Хасавюрте, причем виновниками оказывались несовершеннолетние.

Так, 8 октября в Хасавюрте на мобильный телефон учителя одной из школ города поступило сообщение с неизвестного номера о готовящемся нападении на учреждение. Сотрудники полиции эвакуировали всех, кто находился в школе и на ее территории, и оцепили местность. Реальной угрозы выявлено не было.

Выяснилось, что сообщение отправил 14-летний ученик этой школы. В полиции подросток признался, что таким способом он хотел избежать нелюбимых уроков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день в службу «112» поступило сообщение о заложенной бомбе в автомобиле, припаркованном возле одного из кафе в Махачкале. Оперативная группа оцепила заведение и прилегающую к нему территорию, но взрывное устройство обнаружено не было.

Оказалось, что ложный вызов совершили двое несовершеннолетних студентов колледжа с телефона однокурсника — так они решили подшутить над ним. Узнав об этом, владелец гаджета попытался отменить сообщение, но было уже поздно.