Тамбов, , 13:05 — REGNUM В Тамбовской области 13 октября подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.

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Всего в области зарегистрированы 8432 носителя вируса. После выздоровления были выписаны семь тысяч пациентов, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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