Владимир, , 13:02 — REGNUM Во Владимирской области 13 октября подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на десять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедший месяц это самый высокий суточный показатель.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего в области зарегистрирован 8031 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6119 пациентов, в том числе 20 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 237 человек, новых смертей не подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 62 новых носителя коронавируса