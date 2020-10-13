Мадрид, , 13:01 — REGNUM Около 200 испанских больниц подали заявку на получение от Еврокомиссии инновационных роботов, оснащённых системой ультрафиолетового излучения для подавления коронавируса. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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Отмечается, что роботы могут направляться в помещение, подверженное нахождению в нём коронавируса, без участия человека. Устройства способны уничтожать до 99,99% вирусов в помещении.

«Роботы помогают ограничить распространение вируса, одновременно защищая медицинский персонал и пациентов, и предохраняют рабочих от рисков, связанных с процессом дезинфекции», — говорится в заявлении Комитета по безопасности Еврокомиссии, заседание которого состоялось 24 сентября, и протокол которого был опубликован накануне.

Разработчиком таких роботов является датская компания Blue Ocean Robotics.

В минздраве Испании пояснили, что около 200 испанских больниц проявили интерес к новой разработке, и после поступления «роботы будут распределены в соответствии с эпидемиологической ситуацией и потребностями, выраженными каждой страной». В Еврокомиссии намерены распределить около 50 роботов уже в ноябре 2020 года.