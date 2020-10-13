Хартум, , 13:02 — REGNUM Более девяти миллионов человек в Судане нуждаются в экстренной продовольственной помощи из-за наводнения. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В соответствии с заявлением, от наводнений пострадали миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, и был утрачен миллион тонн зерна. Большая часть Судана пострадала от сильнейших наводнений за последние десятилетия, причем с июля выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений.

В настоящее время страна столкнулась с гуманитарной катастрофой. Кроме того, среди экспертов растут опасения по поводу риска вспышки заболеваний, вызванных загрязнением источников водоснабжения и застоем поверхностных вод. В Судане также резко возросло число случаев заболевания малярией.

В ООН также предупредили, что усилия по оказанию чрезвычайной помощи подрываются низким уровнем финансирования и усугубляются высокой инфляцией в Судане и серьезной нехваткой топлива.

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