Алфарета, , 13:00 — REGNUM В многопользовательской игре Smite появятся черепашки-ниндзя. Об этом 13 октября сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий рекламный ролик, в котором они представили образы героев. Автор статьи отметил, что поскольку в Smite война идёт между между богами и богоподобными мифическими персонажами, то Smite фактически предложила новый взгляд на популярных персонажей.

Черепашки-ниндзя появятся в игре благодаря продолжающемуся сотрудничеству разработчиков с телеканалом Nickelodeon. Стоит отметить, что герои появятся в игре лишь в формате скинов (образов персонажей): в Леонардо можно превратить Осириса, в Донателло — Сунь Укуна, в Рафаэля — Локи, а в Микеланджело — Меркурия.

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