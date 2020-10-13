Липецк, , 12:58 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 13 октября.

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Скончалась 61-летняя женщина.

Всего по состоянию на 13 октября в регионе было зарегистрировано 53 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 5742 человека.

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