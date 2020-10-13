Пермь, 13 октября 2020, 12:58 — REGNUM В Перми возобновили дезинфекцию улиц. Тщательная обработка запланирована во всех районах, сообщает пресс-служба мэрии.
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Первыми осеннюю уборку и обработку улиц дезинфицирующим составом провели в Мотовилихинском районе. В ближайшее время к работам приступят в Ленинском районе. В администрации Дзержинского района проинформировали, что на этой неделе (до 18 октября) продезинфицируют центральную часть района.
«В Перми завершается комплексная осенняя уборка улиц — в районах возобновлена обработка улиц дезинфицирующим средством. Подрядчики моют пешеходные переходы, остановки, места скопления людей, скверы, тротуары, проезжую часть специальным средством», — сказали в мэрии.
Стоит отметить, в регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19. С каждым днем суточный показатель выявляемых носителей коронавируса становится все больше.
Напомним, весной в целях предотвращения распространения коронавируса в городе проводили тотальную санобработку улиц.
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