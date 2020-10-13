Москва, , 12:59 — REGNUM Водителя не нужно наказывать штрафом за проезд по пешеходному переходу, если траектории автомобиля и человека не пересекаются. Об этом говорится в письме начальника ГИБДД России Михаила Черникова, направленном в региональные подразделения.

Разъяснения Черникова касаются применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов. Ещё в 2012 году их дал Верховный суд РФ, но не все сотрудники ГИБДД следуют этим правилам.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении», — говорится в письме Черникова, подлинность которого в ведомстве подтвердили изданию «Коммерсантъ».

Водитель при приближении к нерегулируемому переходу должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят улицу или вступили на проезжую часть. Поворачивающий автомобиль должен пропустить пешехода, который пересекает эту же дорогу.

Но если действия водителя не вынуждают пешехода изменить направление движения или скорость, то состава правонарушения в них нет. Для доказательства того, что нарушение было, инспекторам рекомендовано использовать «средства видеозаписи» или «истребовать объяснения пешеходов».

По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, инспекторы на местах не всегда верно толкуют правила, а нарушения на переходах сложно выявить и оформить. В таких ситуациях помогают автоматические камеры, которые фиксируют движение пешеходов с разных ракурсов, но они пока массово не распространены.

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