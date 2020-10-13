Москва, , 12:57 — REGNUM Инфекционная служба в России оказалась не полностью готова к вызовам пандемии коронавируса. Об этом на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Он добавил, что инфекционная служба в России существовала исторически, и вокруг неё формировались все остальные ресурсы.

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«Но, конечно, все просчитать невозможно, сегодня мы делаем выводы, по каким направлениям нам следует двигаться», — приводит «Российская газета» слова Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса.