Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Жители Свердловской области стали часто обращаться к психиатрам из-за внедрения дистанционного образования. Об этом заявил главный психотерапевт Свердловской области, глава клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на пресс-конференции.

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Психиатрам жалуются как сами школьники, так и их родители. Последние обеспокоены качеством нынешнего образования и особенностями «дистанта».

"Родители серьезно беспокоятся о пробелах в образовании детей и о последствиях таких пробелов», — сказал Перцель.

Дети и подростки тоже активно обращаются к врачам «с комплексными проблемами». Школьников тоже «напрягает» дистанционное образование, уточнил психотерапевт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучения младшеклассников гимназии № 5 из-за коммунальных работ.

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