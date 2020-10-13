Курск, , 12:53 — REGNUM В Курской области 13 октября зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено 12 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего в регионе выявлен 9021 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 7106 пациентов, в том числе 47 — за последние сутки. Скончались 60 человек. Новых летальных случаев за прошедшие сутки подтверждено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлены 83 новых случая заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Курским медикам за борьбу с COVID-19 в сентябре выплатили 189 млн рублей