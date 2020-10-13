Москва, , 12:56 — REGNUM С начала прошлого года на Северном Кавказе было предотвращено 19 терактов и ликвидировано 60 боевиков. Об этом, как передает РИА Новости, говорится 13 октября в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Также указывается, что заседание НАК было 13 октября проведено в Москве под председательством его главы — директора ФСБ России Александра Бортникова.

«Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сторонниками террористических организаций продолжаются попытки распространения террористической идеологии в данном регионе и попытки вербовки своих сторонников, посредством использования интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время боестолкновения в Грозном были ликвидированы четверо боевиков.