Уфа, , 12:54 — REGNUM Федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиков на прошлой неделе принял решение по 30 объектам незавершенного строительства в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил вице-премьер Раиф Абдрахимов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, при этом 28 долгостроев являются объектами «Миловского парка»: 26 долгостроев в этом ЖК планируют достроить с привлечением средств этого Фонда, а обманутые дольщики двух долгостроев получат компенсацию. До 15 октября будет принято решение еще по 12 долгостроям.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, проблема обманутых дольщиков является очень острой и сложной. Руководство региона много сделало для ее решения, и сейчас был не плохо отработан вопрос с Дом.рф. И хотя не по всем долгостроям были приняты решения, но движение в этом направлении пошло: «Миловский парк» является большим и тяжелым объектом, отметил он.

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