Джакарта, , 12:51 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за последние 24 часа подтвердили 3906 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 13 октября 2020 года в Индонезии выявлено 340 622 носителя SARS-CoV-2.

В Индонезии за сутки также был побит рекорд по числу пациентов, победивших COVID-19. За последние 24 часа излечиться от COVID-19 смогли 4777 человек.

В период с 12 по 13 октября 2020 года в Индонезии скончались 92 пациента с COVID-19. Таким образом, эпидемия унесла жизни 12 027 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило, что поставка вакцины от COVID-19 станет доступна в ноябре 2020 года.

Подробнее в материале: В Индонезии назвали сроки поставки вакцины от COVID-19

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