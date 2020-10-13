Сухум, , 12:51 — REGNUM Различные упражнения по экзаменационным тактическим стрельбам выполнили военнослужащие российской военной базы в Абхазии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа Вооруженных сил России.

«На горных полигонах Цабал и Нагвалоу офицеры вышестоящего штаба базы оценили навыки командирского состава и слаженность подразделений по организации и ведению оборонительного боя», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе стрельб совместно выполняли задачи военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и огнеметных подразделений и сил ПВО. Повреждения, нанесенные мишеням, оценивали с помощью комплексов радиоуправляемого оборудования, предназначенного для стрельбищ.

Сообщается, что в ходе тактических стрельб принимали участие свыше двух тысяч человек. Учения проходили, как в горных условиях, так и на берегу моря.