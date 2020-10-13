Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Пять лет тому назад Швеция, самая либеральная страна Европы, принимала беженцев с Ближнего Востока. Однако теперь ее терроризируют мафиозные кланы, состоящие из иммигрантов, а полиция и политкорректное правительство бессильны. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Еще давно правоохранительные органы Швеции предупреждали, что не в состоянии сдержать растущую в стране волну организованной преступности мафиозных кланов.

Однако на протяжении десятилетий шведские политики отказывались признать факты проявления насилия со стороны беженцев. Теперь проблема настолько серьезна, что сотрудники правоохранительных органов открыто высказываются и обвиняют массовую иммиграцию в растущем уровне преступности. Только в прошлом году на территории страны прогремело 257 взрывов. Количество незаконных применений огнестрельного оружия исчисляется сотнями случаев.