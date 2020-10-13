Рязань, , 12:55 — REGNUM 62-летнюю женщину, заразившуюся коронавирусом, выписали с выздоровлением из областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани. Пациентка провела в реанимации 1,5 месяца, а в общей сложности в стационаре — три месяца, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе минздрава региона.

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Пенсионерка поступила в госпиталь особо опасных инфекций больницы в состоянии средней степени тяжести. Она страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью. Лёгкие пациентки были поражены на 75%. В отделении реанимации женщина провела 1,5 месяца, из которых 17 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Надежда Ивановна — настоящий боец. Она находилась в очень тяжёлом состоянии, но верила в нас и наш профессионализм. Во время болезни человек испытывает сильные переживания и волнения, мы понимаем это, поэтому всегда стараемся поддержать своих пациентов. В арсенале каждого врача на этот случай есть много приёмов: с кем-то из пациентов мы шутим, кому-то говорим больше ласковых слов, кому-то стараемся понятнее разъяснить процесс лечения, чтобы снять тревожность. Каждого мы стараемся приободрить и настроить на позитивную волну», — рассказала врач-инфекционист ОКБ Ольга Щеголькова.

В Рязанской области с начала пандемии выявлено 8990 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3671 человек.