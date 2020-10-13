Рязань, 13 октября 2020, 12:55 — REGNUM 62-летнюю женщину, заразившуюся коронавирусом, выписали с выздоровлением из областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани. Пациентка провела в реанимации 1,5 месяца, а в общей сложности в стационаре — три месяца, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе минздрава региона.
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Пенсионерка поступила в госпиталь особо опасных инфекций больницы в состоянии средней степени тяжести. Она страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью. Лёгкие пациентки были поражены на 75%. В отделении реанимации женщина провела 1,5 месяца, из которых 17 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В Рязанской области с начала пандемии выявлено 8990 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3671 человек.