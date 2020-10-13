Махачкала, , 12:41 — REGNUM Работа всех детских садов Махачкалы приостановлена на три дня после массовой госпитализации детей с острой кишечной инфекцией (ОКИ). На это же время в школах приостановлена организация питания в начальных классах, сообщил на своей странице в Instagram начальник управления образования города Вадим Дибияев.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, с 8 по 11 октября среди воспитанников детских садов Махачкалы было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. С отравлением были госпитализированы 47 детей (по информации минздрава региона — 54), остальных отправили на амбулаторное лечение.

«Муниципальные дошкольные образовательные учреждения временно, на протяжении трех дней, не будут осуществлять прием детей. Во всех общеобразовательных учреждениях на три дня приостановлена организация питания в начальных классах», — написал Дибияев.

По славам чиновника, в течение трех дней в пищеблоках всех муниципальных учреждениях образования будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Ранее в дагестанском Роспотребнадзоре сообщили о приостановлении деятельности пяти дошкольных учреждений Махачкалы — детских садов № 35, 41, 59, 66 и 88, в каждом из которых было зарегистрировано не менее пяти случаев заболевания ОКИ. Единичные случаи отравления были выявлены еще в семи детских садах и школах.

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