Кемерово, , 12:37 — REGNUM В Кемеровской области в санатории «Лесное озеро» выявлен очаг коронавируса — заразились 19 человек. Среди них сотрудники и отдыхающие.

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«У двоих отдыхающих после приезда из санатория «Лесное озеро» был выявлен COVID-19. На основании постановления главного государственного санитарного врача по Гурьевску, Салаиру и Гурьевскому району все сотрудники ООО «Санаторий «Лесное озеро» обследованы методом ПЦР, и 10 октября получены положительные результаты обследования у 17 сотрудников», — рассказали А42.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санаторий начал работать с 22 июня. Перед этим весь персонал прошёл обследование на COVID-19. В настоящее время контактным лицам выдано постановление о карантине. В самом санатории проведут дезинфекцию. Пока же он закрыт.