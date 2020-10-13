Сингапур, , 12:38 — REGNUM За истекшие сутки на территории Сингапура было выявлено четыре ввозных случая заражения коронавирусной инфекцией и впервые почти за семь месяцев — ни одного локального. Об этом 13 октября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Впервые почти за семь месяцев не было зафиксировано ни одного нового случая передачи вируса непосредственно в обществе, а также в общежитиях, где компактно проживали рабочие-мигранты», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все новые зарегистрированные случаи заражения SARS-CoV-2 в стране за прошедшие 24 часа являются ввозными и что общее число выявленных в стране заразившихся в результате этого достигло 57 880.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Сингапуре за сутки было выявлено семь новых заразившихся коронавирусной инфекцией.