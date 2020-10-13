Златоуст, Челябинская область, , 12:36 — REGNUM В Челябинской области местный 27-летний житель подозревается в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, авария произошла 6 октября на трассе М5 возле Златоуста. Легковой автомобиль с пьяным водителем столкнулся с грузовиком. Находившаяся в салоне 25-летняя женщина погибла, а четырёхлетняя девочка получила тяжёлые травмы и госпитализирована. Сам подозреваемый тоже находится с переломами в больнице.

По факту произошедшего сейчас возбуждено уголовное дело. Идут следственные действия. А по данным 74.ru, незадолго до аварии водитель был пойман пьяным во время управления автомобилем. Он со скандалом забрал свой автомобиль со штраф-стоянки. Отметим, теперь ему грозит до 12 лет колонии.