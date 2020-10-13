Токио, , 12:34 — REGNUM Учётные записи пользователей на различных сайтах и сервисах Sony будут объединены в рамках аккаунта PlayStation Network (PSN). Об этом 13 октября сообщил портал Screen Rant со ссылкой на Sony Rewards.

Стоит отметить, что под управлением группы компаний Sony находятся, например, такие сервисы, как PlayStation Plus, PlayStation Music и PlayStation Video. По имеющейся информации, под единый аккаунта PSN также переведут мобильные сервисы Xperia и сетевое сообщество Sony Electronics.

Ранее Sony объяснила геймерам, как они смогут обновить игры для PlayStation 4 на их версии для PlayStation 5. Компания также сообщила, что вопрос совместимости сохранений версий игр для старой и новой консоли будут решать студии-разработчики, Sony при этом не будет выдвигать к ним какие-либо требования.

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