Грозный, , 12:29 — REGNUM Семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших сегодня, 13 октября, в ходе спецоперации в Чечне, власти региона не оставят без внимания. Им будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«От имени Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также сообщил о том, что первыми к месту проведения спецоперации в Октябрьском районе Грозного прибыли сотрудники ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Чечне.

«К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов», — написал чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации в Чечне погибли трое сотрудников правоохранительных ведомств. Первоначально информировалось, что двое из них — росгвардейцы, третий — сотрудник МВД.

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