Саратов, , 13:05 — REGNUM Инфекционный госпиталь Саратовского медицинского университета возобновил прием пациентов для лечения выявленной коронавирусной инфекции. Его развернули на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева. Университет откликнулся на призыв региональных властей о помощи и перепрофилировал 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.

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За первые дни работы в госпиталь поступили более 100 пациентов. Сотрудники медучреждения имеют большой опыт лечения больных с опасной инфекцией. Госпиталь оснащен необходимым медицинским оборудованием, в палаты подведен кислород, медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области ежедневно коронавирус выявляют более, чем у 100 человек. Так, на 13 октября коронавирус выявлен у 17 294 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 155 жителей региона. Накануне инфицирован был 141 пациент. Выздоровели с начала пандемии 11 660 человек, за сутки — 108 пациентов. Всего скончались 126 саратовцев.

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