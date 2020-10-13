Москва, , 12:27 — REGNUM Российские школы не будут переводить на дистанционный формат образования в массовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

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"Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавируса.