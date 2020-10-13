Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Свердловской области выздоровели уже 23 358 человек, ранее заболевших COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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По данным на 13 октября 2020 года, за минувшие сутки в регионе выписали 156 человек. Для сравнения, днём ранее заявлялось о выписке 151 пациента, а 11 октября — 145.

Лечение в медучреждениях области проходят 162 больных в тяжёлом состоянии (136 — в реанимации, из них 91 — на ИВЛ), 617 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали 661 смерть от новой коронавирусной инфекции.

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