Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве юридический факультет МГУ им. Ломоносова переходит в дистанционный режим работы. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию факультета.

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По данным СМИ, учебный процесс с 19 октября и до особого распоряжения будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде с использованием дистанционного образования.

Новые правила распространяются на обучающихся по программам бакалавриата в очной форме, по программам магистратуры в очной и очно-заочной форме, а также для спецотделения «Второе высшее образование».

Как сообщало ИА REGNUM, Московский государственный строительный университет будет отстранять от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию от гриппа без уважительной причины.

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