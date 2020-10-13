Мурманск, , 12:23 — REGNUM В Мурманской области за минувшие сутки скончались три человека с COVID-19. Общее число жертв коронавируса выросло до 237.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки ряды заболевших новой коронавирусной инфекцией пополнили 150 человек. В лидерах по приросту заболевших — областной центр и Североморск.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 был диагностирован у 16 629 человек, 13 387 уже выздоровели. На лечении находятся 3005 пациентов.