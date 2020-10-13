Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы в научном журнале Virology, коронавирус может сохранятся на гладких поверхностях почти месяц. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно данным австралийского исследовательского центра Csiro, в лаборатории которого исследователи попытались химическим способом имитировать слизь, обнаруженную в дыхательных путях человека, коронавирус может сохраняться на гладких поверхностях до 28 дней. Это касается как экранов наших смартфонов, так и денежных купюр в кошелке.

Однако вероятность того, что это произойдет за пределами лаборатории, крайне мала.

«Реальная среда, в которой обитает вирус, намного жестче, чем лабораторная», — объяснил профессор микробиологии в Университете Лунда Стефан Шварц.