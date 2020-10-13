Астрахань, , 12:20 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 13 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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16 августа скончались женщина 1940 года рождения и мужчина 1941 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 133 человека.

За весь период наблюдения выписан после выздоровления был 6941 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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