Стокгольм, , 12:25 — REGNUM За свою политику невмешательства во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция стала нарицательным примером. Правительство Швеции отказалось вводить режим самоизоляции этой весной, настаивая на том, что это сродни «использованию молотка, чтобы убить муху». Однако шведские власти и общество сделали больше для борьбы с пандемией, чем многие могут подумать на первый взгляд. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Отмечается, что пример Швеции не является историей успеха. В целом решение властей не прекращать производство, остановив экономику, надежда на то, что растущий иммунитет к вирусу защитит людей, выглядят не очень хорошо. В стране было в пять раз больше смертей на душу населения, чем в соседней Дании, и примерно в 10 раз больше, чем в Финляндии или Норвегии.

Однако шведы предприняли ряд важных мер по инфекционному контролю. Школы для учащихся от 16 лет и старше были закрыты. Власти установили запрет на массовые собрания и ограничили проведение публичных мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.

Главное в чем шведы были правы, так это то, что пандемия коронавируса — долгоиграющее явление, поэтому закрывать общество, рушить экономику и ставить под угрозу устойчивость всего общества совершенно неприемлемо.