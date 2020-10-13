Красноярск, , 12:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном оперативном штабе.

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За весь период в регионе умер 581 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае было выявлено 184 носителя коронавируса.

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